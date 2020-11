por Pedro d'Anunciação

A revista Charlie Hebdo é realmente ocidental. Mas a cruzada que por isso Erdogan lança contra o Ocidente (ao ponto de defender uma intervenção de um chefe de Estado europeu), esquecendo como aqui a liberdade de imprensa é realmente cultivada (ao contrário do que acontece no seu regime) mostra que a Turquia, só por isso, não tem lugar na Europa e no Ocidente (apesar de todo o jeito que faz na NATO, desde que se acredite que faz mesmo jeito).

Já nos bastam dissidências bem visíveis na Hungria e na Polónia, a revelarem que o Pacto de Varsóvia ou parte dele não era também demasiado Ocidental. E que estão na UE em contraciclo.