Banco Alimentar está a receber 35 novos pedidos de ajuda todos os dias

A presidente do Banco Alimentar, Isabel Jonet, revelou no passado domingo que a instituição está a receber uma média de 35 novos pedidos de ajuda diários desde a última semana de setembro.

Em entrevista à TVI24, Isabel Jonet adiantou: “A média atual é de 35 pedidos por dia. Todos os dias temos 35 novos pedidos de famílias que muitas vezes têm filhos. Na sua maioria são as mulheres que pedem apoio. São de famílias que perderam o trabalho que tinham ou pelo menos um [dos elementos do agregado perdeu o emprego]. Portanto, não ganham o suficiente para honrar todos os seus compromissos". A presidente do Banco Alimentar disse ainda que esta situação tem sido crescente desde a última semana de setembro e que é recorrente em pessoas novas e com filhos.

Algumas famílias já tinham feito um pedido, anteriormente. Quando as coisas melhoraram, no verão, deixaram de precisar de ajuda, mas agora voltaram a necessitar.