Europa quase sem gripe até novembro

É muito cedo para tirar conclusões mas, até à última semana de outubro, as deteções de gripe na Europa tiveram uma quebra de 97% face ao mesmo período do ano passado, revelou o ECDC. No hemisfério sul, a época gripal foi praticamente invisível. Vai ser mais comum usar máscara nos invernos ‘normais’?

Atividade gripal esporádica, sem qualquer caso de gripe detetado pela rede-sentinela de médicos que reportam dados ao Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) e, até ao momento, nenhum caso grave a necessitar de internamento em cuidados intensivos: é este o último balanço do INSA, referente à semana de 9 a 15 de novembro. A época de gripe está apenas a começar e, como todos os anos, o balanço só pode ser feito no fim. Ainda assim, há um ano, nesta mesma 46.ª semana do ano, já tinham sido detetados 41 casos positivos para o vírus da gripe e já dois doentes tinham sido admitidos em UCI com doença grave. No ano anterior, quatro casos confirmados laboratorialmenesta mesma semana e um doente internado em cuidados intensivos.

Depois de o hemisfério sul ter vivido um dos invernos com menos gripe de que há registos, os olhos viram-se agora para o hemisfério norte e, tanto na América como na Europa, os sinais são de abrandamento. A explicação? Ainda não chegou a altura de maior transmissão, que tende a tornar-se mais intensa quando o tempo arrefece, mas o distanciamento, a diminuição de contactos sociais e as máscaras, que passaram a fazer parte do dia-a-dia com a covid-19, poderão estar a ter efeito.

Num relatório publicado há uma semana, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC na sigla inglesa) divulgou a primeira caracterização do vírus influenza para esta estação. Os dados compilados a nível europeu ainda correspondem apenas ao balanço até à última semana de outubro, quando nunca é esperada muita gripe a circular, mas a quebra é significativa: «Este é o primeiro relatório para a temporada de influenza de 2020-2021. Na semana 44/2020, apenas foram reportadas 39 deteções de gripe em toda a região europeia da Organização Mundial da Saúde», assinalou o organismo europeu.