Danone anuncia que vai eliminar 2000 postos de trabalho em todo o mundo

O CEO do grupo francês, Emmanuel Faber, revelou que a Danone pretende poupar 1000 milhões de euros ao longo dos próximos três anos, e para tal vai remodelar a sua organização. Pelo menos 400 despedimentos vão ocorrer em França.

A Danone anunciou esta segunda-feira que vai eliminar até 2000 postos de trabalho em todo o mundo, na sequência de um plano de cortes para fazeer face à crise provocada pela pandemia de covid-19.

O CEO do grupo francês, Emmanuel Faber, revelou que a Danone pretende poupar 1000 milhões de euros ao longo dos próximos três anos, e para tal vai remodelar a sua organização, reduzindo as estruturas centralizadas e apostando mais nas locais. “Dessa forma, a atual distribuição por categorias (leite, água, alimentação infantil, entre outras) dará lugar a outra por país, com o objetivo de se aproximar de um consumidor que procura a exclusividade local”, explicou Faber.

O objetivo é recuperar a confiança dos acionistas depois de a Danone ter perdido um quarto do seu valor de mercado este ano.

A redução de postos de trabalho, dos quais 400 a 500 serão em França, vai incidir essencialmente em tarefas administrativas e de gestão.

A Danone foi mais afetada pela crise do covid-19 do que outros concorrentes, em especial pela sua forte presença em produtos destinados à restauração, como a água mineral, principalmente em pequenos formatos. Nos próximos dias, o grupo vai iniciar a consulta aos agentes sociais para definir o plano de redução de postos de trabalho.