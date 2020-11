Homem de 26 anos assassinado com dois tiros no centro do Porto

Vítima mortal estava no interior de uma viatura.

Um homem, de 26 anos, foi assassinado a tiro, na quarta-feira à noite, na Calçada da Póvoa no Porto, quando do se encontrava no interior de uma viatura. A vítima ainda foi transportada para o Hospital de Santo António, mas acabou por morrer.

Segundo uma testemunha, foram efetuados vários disparos na direção de um automóvel, onde se encontravam dois homens, um dos quais acabaria por morrer depois de ser atingido por dois tiros.

A vítima mortal, Eduardo Almeida, era residente na Baixa da Banheira, foi, depois de alvejado, conduzido ao Hospital de Santo António numa viatura particular, escreve o Jornal de Notícias.

O mesmo jornal dá conta de que se pode ter tratado de um ajuste de contas, pois Eduardo Almeida tem um historial de detenções por tráfico de droga, furtos, condução sem carta e agressões.

A PSP esteve no local e recolheu uma arma de fogo, a investigação passou agora para a alçada da Polícia Judiciária.