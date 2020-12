Agitação marítima coloca Lisboa e Leiria sob aviso vermelho

De acordo com o IPMA, os distritos de Lisboa e Leiria vão ficar sob aviso vermelho entre as 12h00 e as 21h00 desta sexta-feira por causa da agitação marítima provocada pela depressão Dora, que chega a Portugal na tarde desta quinta-feira.

O aviso vermelho é o mais grave na escala do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, considerado risco extremo. Estão previstas ondas de noroeste com 7 a 8 metros de altura, que podem mesmo chegar a atingir os 14 metros.

O aviso laranja significa que a situação meteorológica é de risco moderado a elevado e o amarelo é aplicado pelo IPMA quando há risco para determinadas atividades dependentes da meteorologia.

Sob aviso laranja também por causa da agitação marítima, ficam os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Setúbal, Beja e Faro, o norte da Madeira e o Porto Santo sob aviso laranja entre as 00h00 de sexta-feira e as 17h00 de sábado. Vila Real e Viana do Castelo devem esperar queda de neve entre as 6h00 e as 18h00 de sexta-feira acima da cota dos 600 metros.

O IPMA colocou ainda Braga, Porto, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco em aviso amarelo por causa da queda de neve acima dos 1.400/1.600 metros, que vai descer gradualmente para 700/900 metros, entre as 00h00 e as 18h00 de sexta-feira.

Já entre as 21h00 desta quinta-feira e as 12h00 de sexta os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda e Castelo Branco vão estar sob aviso amarelo por causa da previsão de vento forte de noroeste, com rajadas em terras altas até 95 quilómetros por hora.

Recorde-se que a depressão Dora vai trazer a Portugal vento forte, precipitação, neve e descida da temperatura até sábado. O IPMA avisa que as pessoas devem seguir as indicações da proteção civil.