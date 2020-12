GNR encontra idoso que estava desaparecido em Silves. Homem tinha sofrido acidente de trator

A GNR localizou e auxiliou um idoso de 79 anos, esta quinta-feira, que tinha sido dado como desaparecido em São Marcos da Serra, no concelho de Silves.

Em comunicado, esta sexta-feira, a força de segurança revela que após um familiar ter comunicado o desaparecimento do idoso ontem, dia 3 de dezembro, pelas 17h50, informando que este se tinha ausentado pelas 13:h00 para ir conduzir um trator agrícola, os militares iniciaram de imediato diligências policiais para o encontrar.

“Cerca das 19h00, o idoso foi localizado pelos militares, caído na horta, já com sinais de hipotermia e bastante debilitado, tendo de imediato sido ativada a assistência médica e transportado para o Hospital do Barlavento Algarvio, em Portimão. Apurou-se ainda que o idoso teve um acidente com o trator, provocando a projeção do homem”, revela a GNR.

Esta ação contou com o reforço do Posto Territorial de Silves.