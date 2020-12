Pandemia. Mais 4 meses críticos

Na primavera, o país confinou durante dois meses. O vírus não desapareceu e, com o desconfinamento, a epidemia voltou a ganhar terreno. Ao primeiro embate travado pelo primeiro estado de emergência, seguiu-se uma subida das infeções em Lisboa. A covid-19 abrandou no verão e houve férias (mais cá dentro). A partir de setembro – ainda antes de se poder atribuir à abertura das escolas, que também chegaria – registou-se um crescimento exponencial na Europa. A segunda vaga cresceu e revelou-se em outubro e novembro maior do que a primeira em muitos países, desde logo nos que tinham sido menos atingidos.

Portugal não foi excepção e, ultrapassado o pico da segunda onda, o balanço foi feito esta semana na reunião do Infarmed: o país viveu uma incidência de casos cinco vezes superior à da primeira onda, em todos os grupos etários, incluindo acima dos 80 anos, onde o risco é maior, e em particular na região Norte. Agora a descer e com a vacina à vista, o que esperar? No imediato, maior convívio no Natal e Fim de Ano deverá levar a um aumento de casos em janeiro, reconheceram os peritos ouvidos na reunião do Infarmed, mas o problema não se cinge à noite de consoada e houve advertências para o risco de uma terceira vaga, que se vive em países como o Japão, caso se tire a pressão da ‘mola’.

Pedro Simas, investigador e virologista do Instituto de Medicina Molecular (IMM) João Lobo Antunes, que ao longo dos últimos meses foi ajudando no SOL a descortinar os desafios de um vírus novo que encontra toda uma população susceptível e sem proteção (enquanto não é infetada ou não existe uma vacina), explica que as vacinas, a confirmarem-se na população as eficácias conseguidas nos ensaios clínicos que têm vindo a ser reportadas pelas farmacêuticas, poderão ajudar a pôr fim à pandemia até mais «rapidamente» do que se poderia pensar há uns meses. Mas o rapidamente não é já nem em janeiro, quando se espera que cheguem ao país as primeiras doses, que de acordo com o plano nacional de vacinação apresentado esta semana pelo Governo deverão permitir vacinar numa primeira fase – entre janeiro e fevereiro (no melhor cenário) e até abril se as entregas previstas se alongarem – 950 mil portugueses em maior risco (ver pp. seguintes). O segundo grupo de maior risco é vacinado a seguir, esperando-se que tal ocorra na primeira metade de 2121. «A vacina vai ser crucial e priorizar os grupos de risco é a medida correta. Mas não sabemos ainda o grau de proteção que a vacina vai conferir aos grupos de risco, nem o tempo certo que vai demorar a vacinar essas pessoas», diz ao SOL o investigador, que sublinha que até isso poder ser medido, é arriscado pensar em aligeirar restrições ou as medidas que permitiram ao país controlar a onda, ainda num patamar de incidência elevado. Se os primeiros vacinados receberem a primeira dose da vacina da Pfizer em janeiro – a primeira que deverá chegar ao mercado – a proteção é esperada ao fim de três a quatro semanas e feita a segunda dose. Há assim um mês de compasso de espera mesmo para os primeiros que serão vacinados, que previsivelmente não serão logo todos nos primeiros dias do ano.

