O homem do coração ao contrário

Toda a gente sabe que o pulmão esquerdo é mais pequeno do que o direito. A natureza teve de encontrar um lugar para encaixar o coração. Para Joseph Guillemot, o assunto complicou-se durante a Grande Guerra. Não lhe bastava o azar de ter vindo ao mundo ao contrário. Isto é, com o coração do lado direito. Depois de andar a chafurdar na lama das trincheiras das Ardenas, o seu pelotão sofreu um ataque-surpresa dos alemães e a exposição ao gás de mostarda destruiu-lhe praticamente o pulmão desse lado. Claro que, jovem como era, acreditava ter o mundo a seus pés e, muito provavelmente, na imortalidade. Fumava como uma chaminé e, nesse aspeto, era tão inimigo de si próprio como os soldados do Kaiser. Nascera em Le Dorat, Haute-Vienne, no dia 1 de outubro de 1899, e era um cinco réis de gente, com um metro e sessenta e cinco, mais uns pozinhos milimétricos. O rancho era da pior qualidade, como se imagina, mas Joseph também não se importava muito com isso porque não era de grandes comezainas, mesmo que as houvesse. Mantinha-se um finguelinhas com pouco mais de 60 quilos e um daqueles moços ativos e divertidos que criam sempre bom ambiente, até no meio de um ataque feroz dos boches.

Dizem os estudiosos que a expressão técnica para ter o coração do lado direito é situs inversus. Confesso que prefiro ter o coração do lado esquerdo, pelo menos era por lá que andava quando senti aquele gelo incomodativo do estetoscópio a percorrer-me as costelas da última vez. No geral, gosto de viver no lado esquerdo da vida e caminhar pelo lado esquerdo da existência. Muitas vezes penso que é isso que me leva a escrever, a escrever sempre, escrever por ser do contra, como dizia o_Manuel da Fonseca, ou escrever para lembrar porque, como dizia por sua vez Milan Kundera, a liberdade é a vitória da memória contra o esquecimento.

