FC Porto, Benfica e Sp. Braga à espera do sorteio

A Liga dos Campeões e a Liga Europa já estão em preparativos para as respetivas fases a eliminar, com os sorteios dos oitavos e 16 avos de final agendados para a próxima segunda-feira. O FC Porto, único representante português na prova milionária, garantiu o bilhete ao apurar-se no segundo lugar do Grupo C. Quer isto dizer que na próxima fase a equipa de Sérgio Conceição pode cruzar caminho com alguns tubarões europeus, caso do Bayern Munique (Alemanha), Real Madrid (Espanha), Liverpool (Inglaterra), Chelsea (Inglaterra), Borussia Dortmund (Alemanha), Juventus (Itália) e PSG (França). Ainda como cabeça-de-série para o sorteio do primeiro mata-mata da prova surge o Manchester City (Inglaterra), que não poderá defrontar os azuis-e-brancos uma vez que dividiram o mesmo agrupamento. Tal como o FC Porto, também apurados para os oitavos como segundos classificados podem ser encontrados o Atlético Madrid (Espanha), Monchengladbach (Alemanha), Atalanta (Itália), Sevilha (Espanha), Barcelona (Espanha), Lazio (Itália) e RB Leipzig (Alemanha).

Já na Liga Europa, Benfica e Sp. Braga também terminaram em 2.º lugar os respetivos grupos e não serão cabeças de série no sorteio dos 16 avos.

Como tal, águias e guerreiros têm como possíveis adversários os primeiros colocados dos grupos da Liga Europa, além dos quatro melhores terceiros colocados da Liga dos Campeões. São eles: Manchester United, Ajax, Shakhtar, Club Brugge, Roma, Arsenal, Villarreal, Dínamo Zagreb, Hoffenheim, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven, Nápoles, Leicester (hipótese apenas para o Benfica), Rangers (hipótese só para o Sp. Braga), Milan ou Tottenham.