Sondagem: Portugueses têm muitas reservas à vacina da covid

Se cruzarmos os dados do barómetro de Dezembro da Eurosondagem-Associação Mutualista Montepio para o SOL com a opinião dos especialistas em Saúde Pública, como João Gonçalves (entrevistado nesta edição, págs. 24-27), Portugal pode levar mais tempo do que as autoridades estão a prever a ganhar imunidade de grupo à covid-19. Isto porque, segundo o barómetro, são menos de metade os portugueses que acreditam na eficácia das vacinas que vão começar a chegar ao país no início de janeiro e há mesmo mais de 37% que dizem que não vão sujeitar-se à vacinação.

Com efeito, só 48% dos inquiridos (praticamente na mesma percentagem de homens e mulheres) têm confiança numa vacina e garantem que vão querer que lhes seja administrada.

Já relativamente ao anúncio da recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa à Presidência da República, a esmagadora maioria dos inquiridos não tem qualquer dúvida de que o atual inquilino de Belém faz bem em avançar para novo mandato – 72% dizem que Marcelo faz bem em voltar a concorrer contra apenas 15% que acham o contrário.

Aliás, em matéria de popularidade, o Presidente termina o ano de 2020 em alta: com saldo positivo de mais de dois terços, regista mesmo um novo recorde no barómetro da Eurosondagem.

Também António Costa (+42,5%) termina o ano com índices de popularidade que constituem um novo máximo.

Já relativamente às intenções de voto, o PS regista o seu melhor resultado desde as legislativas de 2019 – 38,8%.

No polo oposto, e provavelmente a pagar a fatura da sua intransigência nas negociações do Orçamento para o próximo ano, o BE obtem o seu pior registo desde a última ida às urnas (7,2%).

Sempre a subir no barómetro da Eurosondagem (agora mais duas casas decimais, para 5,2%) continua o Chega de André Ventura, que se mantém em igualdade técnica com o PCP de Jerónimo de Sousa e beneficia da quebra dos bloquistas para encurtar distâncias relativamente ao partido liderado por Catarina Martins.

Acha que Marcelo Rebelo de Sousa fez bem em recandidatar-se à Presidência da República?

Sim – 72%

Não – 15%

Não sabe ou não responde – 12%

Quando houver uma vacina contra a COVID-19, acredita nela e vai vacinar-se?

Sim – 48%

Não – 37%

Não sabe ou não responde – 14%

Como vê a atuação do Presidente da República?

+67,2%

Como votaria se as eleições legislativas fossem hoje?

PS - 38,8% (+0.5%)

PSD - 29,4% (+0,3%)

BE - 7,2% (-1,1%)

CDU - 5,3% (+0,5%)

Chega - 5,2% (+0,2%)

CDS - 2,5% (-0,2%)

PAN - 2,0% (-0,2%)

IL - 1,1% (+0,1%)

Como vê a atuação dos líderes políticos?

António Costa - +42,5%

Rui Rio - +18,5%

Jerónimo de Sousa - +4,0%

Francisco Rodrigues dos Santos - +2,2%

Catarina Martins - -2,0%

André Ventura - -4,8%

Cotrim Figueiredo - -8,4

André Silva - -9,0%

FICHA TÉCNICA: Estudo de Opinião efetuado pela Eurosondagem para o jornal O SOL, Porto Canal, Açoreano Oriental, Diário de Aveiro, Diário Insular dos Açores, Diário de Coimbra, Diário de Leiria, D.N. Madeira, Diário de Viseu e Oeiras Actual (C.M.Oeiras), com o patrocínio da Associação Mutualista Montepio, de 7 a 10 de Dezembro de 2020. Entrevistas telefónicas, realizadas por entrevistadores selecionados e supervisionados, para telemóveis e telefones da rede fixa. O Universo é a população com 18 anos ou mais, residente em Portugal Continental e Regiões Autónomas. Amostra estratificada por Região, e aleatória no que concerne ao Sexo e Faixa Etária. Foram efetuadas 1162 tentativas de entrevistas e, destas, 142 (12,2%) não aceitaram colaborar no Estudo de Opinião. Foram validadas 1020 entrevistas. O erro máximo da Amostra é de 3,07%, para um grau de probabilidade de 95,0%. Um exemplar deste Estudo de Opinião está depositado na Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Lisboa, 11 de Dezembro de 2020 O Responsável Técnico da Eurosondagem Rui Oliveira Costa