Liberais debatem políticas de saúde no combate à pandemia

Bastonários

Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros, e Paula Martins, bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, vão participar num debate online promovido pela Iniciativa Liberal sobre o futuro da saúde em Portugal. A iniciativa, que vai realizar-se na terça-feira, pretende discutir o futuro da saúde no contexto da pandemia.

Futuro do “sistema nacional de saúde”

A Iniciativa Liberal anunciou que o objetivo deste debate é abrir uma reflexão sobre “a capacidade de resposta do sistema de saúde à pandemia de covid-19”. Os liberais querem também discutir “o futuro do Sistema Nacional de Saúde, as carreiras dos profissionais de saúde no setor público e privado e o acesso ao medicamento”. A abertura do evento contará com a presença de João Cotrim de Figueiredo, presidente e deputado da Iniciativa Liberal, e o encerramento será feito por Carla Castro, coordenadora do gabinete de estudos e membro da comissão executiva do partido. O debate será moderado por Mário Amorim Lopes, professor e investigador na área da economia e políticas de saúde e coordenador da área de saúde do gabinete de estudos da Iniciativa Liberal.