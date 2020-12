Jovem de 23 anos atropelada mortalmente à porta de casa

Uma jovem, de 23 anos, foi atropelada mortalmente esta quarta-feira em Medelo, Fafe.

Segundo o Correio da Manhã, o incidente ocorreu à frente de casa da jovem, quando esta entrava no carro, depois de colocar o filho bebé na parte de trás da viatura. A vítima foi atropelada por uma carrinha e projetada vários metros.

De acordo com o mesmo jornal, o suspeito colocou-se em fuga. Contudo, a carrinha onde seguia acabou por ser encontrada a cerca de 3 quilómetros do local do acidente, tendo sido identificada uma idosa de 80 anos.

O alerta foi dado pelas 12h03.

Notícia atualizada pelas 15h02.