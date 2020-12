Porto. Último dia do ano com STCP em horário de sábado e Metro até às 23h

A cidade do Porto vai ver os seus transportes públicos com os horários limitados na noite de passagem de ano e no 1 de janeiro.

No dia 31 de dezembro, a STCP vai utilizar os horários de sábado e não vai fornecer serviço durante a madrugada. Já o Metro do Porto vai circular até às 23h.

A limitação, no caso da STCP, justifica-se pelo cumprimento das regras do Estado de Emergência e pela "reduzida procura prevista".

Por outro lado, os elétricos da cidade do Porto vão operar com o horário normal, com recolha marcada para as 19 horas no 31 de dezembro, e com o serviço suspenso na sexta-feira, 1 de janeiro.

A Metro do Porto anunciou que, em todas as linhas, a última partida será por volta das 23 horas, alinhando com as restrições de mobilidade previstas na declaração do Estado de Emergência. Já no dia 1 de janeiro, vigorará o horário de feriado, com início às seis da manhã.