Jornal espanhol Marca inclui quatro portugueses nos 100 melhores do mundo

A presença portuguesa na tabela começa por Cristiano Ronaldo, no quinto lugar. O internacional da ilha da Madeira jogou durante 9 anos no Real Madrid, onde venceu quatro taças da Liga dos Campeões. Agora, na Juventus, o português foi considerado o Melhor Jogador do Século pelos Globe Soccer Awards.

O jornal espanhol achou, no entanto, que acima dele deveriam estar Sergio Ramos, Kylian Mbappé, Joshua Kimmich e Robert Lewandowski, que venceu o prémio de Melhor Jogador do Ano da FIFA e dos Globe Soccer Awards.

Para encontrar o segundo português nesta tabela, é preciso viajar até ao 30º lugar, onde está Bruno Fernandes, ex-Sporting, atualmente a jogar no Manchester United. Em 33º lugar está João Félix, o jogador de 21 anos que passou do Benfica para o Atlético de Madrid, e, finalmente, Diogo Jota, que milita no Liverpool de Jürgen Klopp, no 61º lugar.

A lista está ainda cheia de rostos familiares do futebol português, como os ex-Benfica Ángel Di María (32º), Ederson (39º), Jan Oblak (42º) e Eduardo Salvio (99º), e os ex-FC Porto Diego Carlos (77º) e James Rodríguez (87º).

O top 10 da lista dos 100 melhores do mundo, segundo o jornal Marca:

1. Robert Lewandowski (Bayern Munique)

2. Joshua Kimmich (Bayern Munique)

3. Kylian Mbappé (PSG)

4. Sergio Ramos (Real Madrid)

5. Cristiano Ronaldo (Juventus)

6. Neymar (PSG)

7. Karim Benzema (Real Madrid)

8. Manuel Neuer (Bayern Munique)

9. Erling Haaland (Borussia Dortmund)

10. Lionel Messi (Barcelona)