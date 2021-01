PSP deteve 180 pessoas nos últimos sete dias, a maior parte por condução sob efeito de álcool

Desde 26 de dezembro, no âmbito da operação festas Seguras, a PSP já fiscalizou 14 mil viaturas.

Desde o dia 26 de dezembro e até às 24h00 deste sábado, 2 de janeiro, a PSP fiscalizou mais de 14.000 viaturas e efetuou 180 detenções, a maior parte por condução sob efeito de álcool.

Em comunicado, este sábado, a força de segurança relembra que no passado dia 15 de dezembro deu início à operação ‘Polícia Sempre Presente: Festas Seguras 2020-2021’ na sua área de responsabilidade de Portugal Continental e nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.

Assim, no âmbito desta operação, desde o dia 26 de dezembro até às 24h00 do dia 2 de janeiro, a PSP fiscalizou mais de 14. 000 viaturas, tendo sido detetados 122 condutores a conduzir sob o efeito do álcool (contraordenação) e controladas 926 viaturas em excesso de velocidade.

A PSP destaca ainda o registo de 144 viaturas a circular na via pública sem inspeção, bem como 51 autos de contraordenação por utilização do telemóvel durante a condução - uma das principais causas da sinistralidade rodoviária.

Neste período a PSP efetivou ainda 180 detenções, sendo de destacar 62 por condução sob o efeito do álcool, 45 por falta de habilitação legal para conduzir e 9 por tráfico de estupefaciente, tendo sido apreendidas mais de 650 doses de estupefaciente. Foi ainda dado cumprimento a 31 mandados de detenção.

A PSP enaltece ainda “o excelente espírito de cidadania dos portugueses, que comemoraram esta quadra cumprindo as recomendações das autoridades de saúde por todo o território nacional”.

Os resultados finais da referida operação serão divulgados no dia 5 de janeiro.