Retrato dos bombeiros em novela da SIC gera indignação

Publicação do Facebook de bombeiro que se mostra indignado com a SIC já mereceu centenas de likes e partilhas. “Com o que vi hoje só entendo uma coisa, para este realizador nós somos uma cambada de bêbados, entesuados, gagos e cromos!!!!", escreveu.

A nova novela da SIC, Amor Amor, estreou esta segunda-feira e já está a dar que falar e a gerar polémica, tudo pela forma como os bombeiros são retratados nesta história.

A novela, que se passa em Penafiel e no Luxemburgo, mostrou no episódio desta terça-feira a corporação de bombeiros que faz parte do enredo. Acontece que os bombeiros da vida real não gostaram da forma como foram representados no pequeno ecrã.

O 2º Comandante dos Bombeiros Voluntários de Entre os Rios, José Filipe, fez uma crítica no Facebook à novela e a publicação já mereceu, até ao momento, mais de 700 partilhas e mais de 400 ‘gostos’

“E de um momento para o outro, a pouca “imagem” que nos restava cai por terra. Sei muito bem que isto é ficção, sei muito bem que o que a SIC quer é audiência, mas assim não meus amigos, assim não. Isto não é ser bombeiro, pelo menos eu não me revejo em nada destas imagens”, pode ler-se.

José Filipe afirma que, apesar de sentir “vergonha” daquilo que viu na SIC, sente “orgulho e muita honra” por não se “rever em nada destas imagens”. “Com o que vi hoje só entendo uma coisa, para este realizador nós somos uma cambada de bêbados, entesuados, gagos e cromos!!!!”, apontou.

O bombeiro admitiu ainda que até “medo” dos próprios episódios, acusando a estação de Carnaxide de ter “estado muito mal, os bombeiros merecem mais respeito”.

Nos comentários da publicação, foram muitos os utilizadores que escreveram uma mensagem de apoio à opinião de José Filipe: “é por isso que não vejo novelas, muito menos essa para não correr o risco de sentir essa revolta e essa vergonha”, escreveu um utilizador; “Acho que isto é ridículo”, apontou outro; “Depois como é que os bombeiros querem uma imagem e que a sociedade nos respeite e veja como uma entidade de referência e respeito?”, pode ler-se noutro comentário.

Por outro lado, também houve quem defendesse a SIC, dizendo que se trata apenas de ficção. “É só uma telenovela é ficção estamos a passar por uma pandemia é bom que haja programas ou telenovelas que nos façam rir... Até agora não vi falta de respeito...”, escreveu uma utilizadora; “Se toda a gente onde fazem as novelas fosse pensar assim o mundo estava perdido. Ao menos tenham orgulho de mostrarem a nossa cidade e arredores de Penafiel que é bom para o comércio no meio da crise que estamos a passar”, lê-se em mais um comentário.