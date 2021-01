Reino Unido bate recorde de novos casos pelo segundo dia consecutivo e regista mais de mil mortes

O Reino Unido vive esta quarta-feira um dos piores dias da pandemia no país. Nas últimas 24 horas, o país registou 62.322 contágios – um novo máximo diário. De realçar que já ontem o país tinha registado um recorde no número diário de casos, com mais de 60 mil infeções.

Os dados desta quarta-feira revelam ainda que morreram mais 1.041 pessoas devido à doença, o número de óbitos mais elevado no Reino Unido desde abril.

O país soma agora um total acumulado de 2.836. 801 infeções e 77.346 vítimas mortais.