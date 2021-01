André Ventura e Castelo Branco em troca de acusações: "Traveca ou matrafona do fascismo português?"

Tudo começou com uma referência a Ventura num vídeo de José Castelo Branco.

André Ventura e José Castelo Branco protagonizaram uma troca de palavras nas redes sociais, depois de o líder do Chega decidir responder a uma provoação do socialite.

Tudo começou quando, em tom de brincadeira, quando Castelo Branco se referiu a Ventura num vídeo partilhado no Instagram. "André, prometi que lhe dava com um salto Saint Laurent, agora dou-lhe com um Chanel. Porte-se bem", disse, enquanto segurava um par de sapatos.

O candidato a Belém não ficou indiferente à referência e decidiu responder através do Twitter. “Mesmo em Nova Iorque, se eu ganhar as eleições, não te safas mais neste país”, escreveu André Ventura.

Mas a troca de palavras não ficou por aqui e José Castelo Branco retorquiu no mesmo 'tom'.

"Confirmem todos! O que está criatura suburbana postou! Estou cheio de medo... Pois como não é gentleman nem para uma partida de esgrima posso desafiar! Pindérico! Traveca ou matrafona do fascismo português? Pobre e mal reconhecida a quem lhe estendeu a mão! Cachorra que morde a quem lhe alimentou! Bicha felpuda, o Tejo espera por si", escreveu.