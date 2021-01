Sondagem: Ana Gomes aumenta vantagem sobre André Ventura

Especial da Eurosondagem para o Nascer do SOL continua a apontar para vitória folgada de Marcelo, embora longe do recorde de Mário Soares em 1991, e consolida Ana Gomes no segundo lugar, cavando o fosso para André Ventura. Marisa está fora desta corrida e disputa quarto lugar com João Ferreira.

Ana Gomes e André Ventura tiveram sexta à noite o seu confronto televisivo no âmbito dos debates para as eleições presidenciais agendadas para o próximo dia 24. Que era um dos aguardados com maior expectativa, por colocar frente-a-frente os dois candidatos que disputam o segundo lugar neste ato eleitoral com tem um vencedor antecipado: o atual Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa.

Se tempos houve em que persistia a dúvida sobre a possibilidade de Marcelo bater o resultado-recorde obtido por Mário Soares em 1991, as sondagens da Eurosondagem para o Nascer do SOL rapidamente a dissiparam, deixando como principal questão ou incerteza quem será o segundo candidato mais votado, atrás de Marcelo.

Ora, se em novembro Ana Gomes e André Ventura apareciam praticamente empatados e se em dezembro a candidata socialista ganhou vantagem sobre o candidato do Chega, esta tendência parece ter-se confirmado nestes primeiros dias de janeiro, já com os debates televisivos em andamento e ainda que a campanha eleitoral tenha muito pouco ou quase nenhum efeito, atendendo às condicionantes da pandemia.Segundo este estudo da Eurosondagem, Ana Gomes tem agora quase cinco pontos percentuais acima de Ventura.

Por seu lado, a candidata do BE, Marisa Matias, parece definitivamente afastada desta disputa, vendo inclusivamente aproximar-se o candidato do PCP, João Ferreira. Já o liberal Tiago Mayan Gonçalves mantém-se com uma votação residual.

Sublinhe-se que na infografia em baixo, nestas páginas, surgem entre parêntesis os resultados brutos desta sondagem.

Se as presidenciais fossem hoje em quem votaria?

Marcelo Rebelo de Sousa – 60,2% (49%)

Ana Gomes – 14,8% (14%)

André Ventura – 10,1% (8,2%)

Marisa Matias – 6,6% (5,4%)

João Ferreira – 5,2% (4,3%)

Tiago Mayan – 2% (1,6%)

Vitorino Silva – 1,0% (0,8%)

FICHA TÉCNICA: Estudo de Opinião efetuado pela Eurosondagem de 3 a 7 de janeiro de 2021. Entrevistas telefónicas, realizadas por entrevistadores selecionados e supervisionados, para telemóveis e telefones da rede fixa. O Universo é a população com 18 anos ou mais, residente em Portugal Continental e Regiões Autónomas. Amostra estratificada por Região, e aleatória no que concerne ao Sexo e Faixa Etária. Foram efetuadas 2948 tentativas de entrevistas e, destas, 427 (14,5%) não aceitaram colaborar no Estudo de Opinião. Foram validadas 2521 entrevistas. O erro máximo da Amostra é de 1,95%, para um grau de probabilidade de 95,0%. Um exemplar deste Estudo de Opinião está depositado na Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Lisboa, 8 de janeiro de 2021. O Responsável Técnico da Eurosondagem Rui Oliveira Costa