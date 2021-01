Eu, João Lemos Esteves, na sequência do direito resposta enviado por José Pacheco Pereira, por causa do artigo de opinião da minha autoria publicado no passado dia 9 de Janeiro, declaro que o redigi no exercício da liberdade de expressão, mas se aquele considerou que algumas palavras foram mais duras, o que não considero, nem foi essa a minha intenção, peço desculpa por tal facto e solicitei a eliminação do meu artigo.