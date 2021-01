Demi Lovato 'dança com o diabo' em documentário sobre a sua overdose

Demi Lovato vai lançar um novo documentário sobre a overdose de drogas que sofreu há uns anos e que quase a matou.

O projeto 'Demi Lovato: Dancing with the Devil' [dançando com o diabo], que aborda um dos períodos mais difíceis da vida da atriz e cantora, vai ser lançado no YouTube em março.

"Há tanta coisa que vos quero contar, mas sabia que o tinha de dizer da forma certa", escreveu no Instagram.

"Obrigada à minha família, amigos e fãs por continuarem ao meu lado ao longo destes anos nos quais aprendi e cresci. Estou tão entusiasmada por finalmente partilhar esta história com vocês que tenho guardado nos últimos dois anos", acrescentou.

Sublinhe-se que há outra novidade acerca de Demi Lovato. Já foi confirmado que será uma das artistas a atuar na tomada de posse de Joe Biden como Presidente dos EUA, no dia 20 de janeiro. A cerimónia vai contar também com a presença de Justin Timberlake e de Jon Bon Jovi, estando ainda prometidos mais convidados musicais.