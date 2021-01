Eleições cheias de dúvidas

Parece já não haver remédio. As eleições presidenciais vão mesmo realizar-se no domingo, apesar de muitos milhares de eleitores estarem impedidos de votar. Os constitucionalistas reconhecem o problema. Barcelona anunciou ontem o adiamento das eleições de 14 de fevereiro.

Milhares de eleitores por todo o país ficarão impedidos de exercer o seu direito de voto nas próximas eleições presidenciais caso não se inscrevam dentro dos prazos fixados para o voto antecipado em confinamento. O Nascer do SOL sabe que o número poderá atingir os 350 mil eleitores que, caso venham a infetar-se a partir do dia 14 de janeiro – dia-limite proposto pela CNE para o decreto de confinamento que justifica o voto antecipado em confinamento –, não terão qualquer oportunidade de exercer o seu direito ao voto. Nem aqueles infetados, nem aqueles que estejam em isolamento profilático. Dados indicados por João Tiago Machado, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE), ao Nascer do SOL davam conta de um total de mais de 4500 inscritos no voto antecipado em confinamento, na manhã de sexta-feira. O porta-voz desvalorizou, no entanto, a impossibilidade de estes eleitores exercerem o seu voto, garantindo «não ter dados» para saber se será uma porção significativa ou não da população eleitoral e apelando a que se veja «o lado positivo». «Temos de olhar para isto ao contrário e perceber que esta alteração da lei permitiu que muita gente pudesse votar, mesmo estando em confinamento», refere.

O grande número de eleitores que se verão impedidos de exercer o direito ao voto tem suscitado dúvidas sobre a validade destas eleições e sobre o respeito ou não do voto secreto e universal. Questionados sobre esta temática por este semanário, alguns constitucionalistas aceitam que estes impedimentos possam pôr em causa a validade, pelo menos política, destas eleições, mas afastam a possibilidade de uma impugnação. Já sobre um possível adiamento do processo dividem-se as opiniões. Jorge Miranda afirma ao Nascer do SOL que «é demasiado tarde», já que isso «exigiria uma revisão constitucional», algo que, defende, não seria possível a tão curta distância do dia das eleições. «É uma situação de emergência em que estamos e, infelizmente, com tendência para agravar-se, em que a preservação da saúde é mais importante que tudo o mais», refere, afirmando que esta realidade vai «provocar um maior número de abstenções», mas que são «condições anormais» em que «só podemos preocupar-nos com combater a doença».

