Descoberto cadáver com sinais de violência numa casa em Reguengos de Monsaraz

Homem foi encontrado morto no interior de uma habitação. PJ está a investigar o caso.

A GNR encontrou, esta sexta-feira à noite, o cadaver de um homem de 82 anos no interior da sua casa em Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora.

Fonte da GNR adiantou, à agência Lusa, que o corpo apresentava "indícios de violência".

O corpo foi descoberto após uma comunicação via 112, para se deslocar a uma habitação em Reguengos de Monsaraz, tendo no local a patrulha confirmado a presença do cadáver de um homem.

"Por haver indícios de violência foi contactada a Polícia Judiciária, que esteve no local e vai investigar o caso", acrescentou a mesma fonte.

O corpo do homem foi depois encaminhado para o Serviço de Medicina Legal do hospital de Évora.