Jogo das cadeiras na NBA

O basquetebolista de 31 anos James Harden está de saída dos Houston Rockets. Após oito anos de serviço, e um prémio de melhor jogador da liga em 2017-18, Harden foi cedido aos Brooklyn Nets numa transferência que envolve vários jogadores, draft picks e quatro equipas.

A saída de Harden dos Rockets avizinhava-se, após o mesmo ter tecido duras críticas à equipa e tido uma série de maus resultados nos últimos jogos. A título de exemplo, recorde-se que, durante quatro jogos seguidos, The Beard, como é apelidado na liga norte-americana, não conseguiu fazer mais do que 20 pontos por jogo. As críticas também não foram brandas, tendo o jogador acusado a equipa de ser algo «que já não pode ser consertado». Após a derrota com os LA Lakers em casa, por 100 a 117, Harden foi taxativo com a sua (agora antiga) equipa. «Não somos suficientemente bons» em «química, em termos de talento, tudo. Está claro nestes últimos jogos», lamentou Harden. O negócio que viu Harden trocar os Rockets pelos Nets envolve, na realidade, quatro equipas, vários jogadores e vários draft picks dos próximos anos.

Os Houston Rockets vão receber pela troca Victor Oladipo, dos Indiana Pacers, equipa que por sua vez vai integrar Caris LeVert, dos Brooklyn Nets.

Jarrett Allen e Taurean Prince, da equipa de Brooklyn, deverão passar para os Cleveland Cavaliers, que por sua vez vão ceder Dante Exum à equipa de Brooklyn. Na calha está ainda a transferência de Rodions Kurucs dos Nets para os Rockets.

Além de todas as trocas de jogadores, os Rockets ainda recebem três picks de primeira ronda dos Nets, em 2022, 2024 e 2026.