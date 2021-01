China regista um caso de covid-19 importado de Portugal

A China registou no domingo um caso importado de Portugal. De acordo com a Comissão Provincial de Saúde de Shaanxi, trata-se de uma cidadã chinesa que voou de Lisboa para a província do noroeste da China.

A mulher, de 42 anos, voou de Lisboa para Xi'an, capital de Shaanxi, a 3 de janeiro, tendo testado positivo ao novo coronavírus já durante o período de isolamento. Segundo a agência Lusa, a cidadã chinesa desenvolveu sintomas da covid-19 e está atualmente a receber tratamento hospitalar.

No mesmo dia, chegou àquela província chinesa um caso importado de Moçambique, também de um cidadão chinês.

Desde o início da pandemia, as autoridades chineses registaram 88.336 casos do novo coronavírus e 4.635 vítimas mortais.