Governo dos Açores levanta cerca sanitária de Ponta Garça

O Governo Regional dos Açores determinou, esta quinta-feira, o levantamento da cerca sanitária de Ponta Garça, em Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel.

"O Governo determinou o levantamento da cerca de Ponta Garça, com a manutenção da proibição de circulação, com a manutenção do encerramento dos estabelecimentos de ensino, com a manutenção do encerramento dos estabelecimentos de bebidas e restauração", disse o secretário regional da Saúde, Clélio Meneses, em conferência de imprensa.

Contudo, a cerca sanitária de Rabo de Peixe, na Ribeira Grande, será mantida “mais uma semana”.

De realçar que as referidas cercas sanitárias vigoram desde o dia 15 de janeiro, uma vez que são estas as localidades nos Açores com maior incidência de casos de covid-19.

A cerca de Ponta Garça será levantada a partir das 00h00 horas desta sexta-feira.

"Isto decorre da análise que foi feita da evolução dos números. Existe 5% de positividade de testes em Rabo de Peixe e cerca de 2% em Ponta Garça", explicou Clélio Meneses.