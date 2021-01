Portugal pode precisar de ajuda internacional

Os internamentos vão continuar a subir nas próximas semanas, com hospitais já no limite. ‘Todos os cenários têm de ser equacionados’, defende Filipe Froes. Hospitais começam a ter rutura de alguns medicamentos.

O número de doentes com covid-19 a precisar de internamento vai continuar a aumentar nas próximas semanas e, mesmo com confinamento, a travagem não é imediata e pode tornar-se mais lenta com a nova variante a circular. Já em março, com a epidemia menos disseminada, o número de doentes internados nos hospitais subiu até meados de abril e o pico só foi atingido no dia 16, quase um mês depois de ter sido decretado o estado de emergência. Na altura foram, no máximo, 1302 doentes internados com covid-19 nos hospitais.

Esta quarta-feira eram 5630, com a capacidade de resposta muito mais expandida, agora com a atividade cirúrgica não urgente nos hospitais de novo suspensa. Já no limite, depois de expandirem enfermarias e adiarem atividade programada e com alguns hospitais a ativarem planos de catástrofe, o cenário de recorrer a ajuda internacional começa a ser encarado como mais uma forma de enfrentar o esperado ‘tsunami’ de doentes.

No início da semana, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, disse não haver planos nesse sentido: «Garantidamente que não há no mundo sistemas de saúde ilimitados, mas o compromisso que temos com os portugueses é que vamos usá-lo [o sistema de saúde nacional] até ao limite».

