Ministra da Agricultura está infetada com covid-19

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, testou positivo à covid-19, segundo uma nota do Governo.

Maria do Céu Antunes está em confinamento domiciliário e até agora não apresentou qualquer sintoma da doença.

A governante vai manter a agenda, trabalhando à distância.

A ministra da agricultura é assim o sétimo elemento do Governo português a testar positivo à covid-19, os restantes foram o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor; o ministro do Planeamento, Nelson de Souza; o secretário de Estado do Planeamento, Ricardo Pinheiro, a ministra do Trabalho e Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho; o ministro das Finanças, João Leão; e o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, cujo contágio foi confirmado na terça-feira.