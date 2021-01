Treinadores do Braga e do Sporting são expulsos da final da Taça da Liga

O jogo da final da Taça da Liga entre o Sporting e o Sporting de Braga, ainda estava 0 a 0, mas já contava com um episódio que seguramente vai marcar a partida, disputada em Leiria.

Os treinadores de ambas as equipas, Rúben Amorim, do Sporting, e Carlos Carvalhal, do Braga, foram expulsos do jogo.

Os técnicos estavam em discussão nos bancos e o árbitro Tiago Martins não hesitou em mostrar o cartão vermelho aos 33 minutos.

Pouco depois, aos 41' Pedro Porro inaugurou o marcador com um golo para o Sporting, que assim se aproxima do Intervalo em vantagem.