Ameaça idoso com seringa "contaminada" com VIH para o roubar

A GNR deteve em flagrante delito uma mulher, de 46 anos, por roubo, no concelho de Seia.

Em comunicado, esta segunda-feira, a força de segurança revela que, no decorrer de uma denúncia, os militares deslocaram-se de imediato para o local, onde foi possível apurar que a suspeita “ameaçou a vítima, um homem, de 76 anos, no interior da sua viatura, com uma seringa, alegando estar contaminada" com VIH.

Após ter retirado dinheiro à vítima, a mulher colocou-se em fuga, tendo sido intercetada e detida pela GNR. Foram apreendidas uma faca e uma seringa.

A detida, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foi presente hoje, 25 de janeiro, ao Tribunal Judicial de Seia, tendo ficado sujeita a termo de identidade e residência.