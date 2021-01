Homem esfaqueia várias pessoas na Alemanha

Um homem esfaqueou sem gravidade, esta terça-feira de manhã, "várias" pessoas em Frankfurt, na Alemanha, tendo sido "rapidamente" detido. Os motivos do ataque ainda não são conhecidos.

"Foi informado que uma pessoa teria ferido várias outras pessoas, tendo sido rapidamente ferida. As circunstâncias do crime estão a ser investigadas. Não há mais perigo. Mais informações virão brevemente", lê-se num comunicado da Polícia de Frankfurt, no Twitter.

O ataque ocorreu na principal estação ferroviária da cidade alemã, pelas 9 horas, tendo a polícia evacuado a área envolvente. De acordo com os meios de comunicação locais, o suspeito agiu sob a influência de drogas, mas tal não foi confirmado pelas autoridades e há a registar pelo menos três vítimas, sem ferimentos graves.