Mais de 22 mil contágios e mais 612 óbitos registados em França

França atualizou, esta terça-feira, o número de contágios de covid-19 para 3.079.943, depois de ter registado 22.086 novos casos nas últimas 24 horas.

As autoridades de saúde francesas revelaram ainda que, no mesmo período, morreram devido à doença mais 612 pessoas nos hospitais do país.

Atualmente, mais de 27 mil infetados estão internados, 3.081 dos quais encontram-se nos cuidados intensivos.

As autoridades estão preocupadas com as novas variantes do vírus que têm sido identificadas, pelo que o uso das máscaras comunitárias em locais públicos está proibido, desde 21 de janeiro, estando apenas autorizados três tipos de máscaras: as cirúrgicas, as FFP2 e as de tecido categoria 1.

"Todas as máscaras cujo poder de filtração é de 90% continuam a ser válidas. Quase todas as máscaras industriais em tecido têm uma filtração superior a 90%. No entanto, a máscara artesanal que fazemos em casa não apresenta as garantias necessárias", explicou o ministro da Saúde, Olivier Véran, em declarações à rádio France Inter.