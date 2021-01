Huawei Portugal é Top Employer 2021

A Huawei Portugal foi oficialmente reconhecida como Top Employer 2021 pelo Top Employers Institute, entidade independente especializada em certificar a excelência de políticas de gestão de recursos humanos de organizações a nível internacional, que também atestou as boas práticas de recursos humanos da empresa a nível europeu com a certificação de European Top Employer.

Desenvolvida a partir de uma metodologia global e baseando-se na participação e nos resultados da Human Resources Best Practice Research, a pesquisa levada a cabo pelo Top Employers Institute abrange seis segmentos dos recursos humanos, por sua vez fundamentados num total de 20 tópicos-chaves.

Para Diogo Madeira da Silva, head of public affairs & communications da Huawei Portugal, esta certificação “é o reconhecimento do compromisso da Huawei com o capital humano nacional e com o talento em Portugal”.

O responsável diz ainda que “os colaboradores são parte vital da Huawei Portugal, uma empresa na sua maioria constituída por quadros qualificados provenientes das universidades portuguesas, em quem investimos fortemente”, daí que, acrescenta a título de exemplo, “as recentes obras de expansão do escritório de Lisboa foram planeadas com a preocupação não apenas de responder às nossas ambições de crescimento, mas também de criar condições ainda melhores para as nossas pessoas, não obstante o atual contexto de trabalho remoto.”

“Apesar dos desafios que vivemos em 2020, que certamente impactaram as organizações à escala global, a Huawei reafirmou, de forma consistente, o seu compromisso ao colocar os seus colaboradores em primeiro lugar num momento tão complicado. Portanto, estamos orgulhosos em divulgar a certificação European Top Employer 2021, aproveitando para congratular todas as empresas que a obtiveram através do programa Top Employers Institute”, afirmou David Plink, CEO do Top Employers Institute.

O programa Top Employers Institute certificou e deu visibilidade a mais de 1600 empresas Top Employers presentes em 120 países e cinco continentes.