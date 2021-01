Dois clientes de restaurante ilegal fogem da polícia e tentam esconder-se num túnel em Camarate

Em Camarate, a Polícia de Segurança Pública (PSP) multou, no passado sábado, vários clientes de um restaurante que estavam a violar o dever de recolhimento domiciliário e que tentaram escapar das autoridades, ao esconderem-se num túnel de escoamento de água.

A tentativa da fuga aconteceu após a PSP fiscalizar o estabelecimento que pertence a um grupo recreativo de Camarate que estava a funcionar como estabelecimento de restauração ilegal.

Mesmo com as portas fechadas, os agentes da PSP notaram a presença de várias pessoas a conversar no interior. Quando se depararam com as autoridades, o grupo de clientes fugiu pelas traseiras do estabelecimento, entrando num túnel de escoamento de água, segundo disse Tiago Costa, sub-comissário da PSP de Loures.

Dois homens entre os 50 e os 60 anos foram encontrados escondidos “em silêncio” a tentar fugir à ação das autoridades, acrescentou Tiago Costa.

De acordo com os relatos da PSP, o túnel tinha uma grande extensão, não sendo possível perceber qual a sua extensão para além dos 10 metros, tanto pela falta de luz, como pelas curvas que o túnel tem.

No momento, os policias chamaram pelos clientes, mas nenhum respondeu. Dado que o túnel tinha uma saída junto a um ribeiro que desagua no rio Trancão e estava a entrar uma forte corrente de água, a PSP decidiu acionar a ajuda dos Bombeiros Voluntários de Camarate.