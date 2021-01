Liverpool regressa às vitórias frente a Tottenham (1-3)

O Liverpool de Jürgen Klopp pôs fim ao seu jejum de vitórias da melhor maneira possível: frente ao Tottenham, em Londres.

O primeiro golo da partida tardaria a chegar, e só nos últimos minutos da primeira parte é que o Liverpool se pôs à frente, com Firmino a receber o cruzamento de Sadio Mané e a fazer o um a zero para o Liverpool.

Já a segunda parte começou com mais energia, com os reds a aumentar a vantagem logo ao minuto 47. Alexander-Arnold rematou com o pé direito e fez o dois a zero para os visitantes.

Pouco depois, aos 49 minutos, o Tottenham diminuiu a vantagem, com Højbjerg a rematar de fora da área e a estrear-se na equipa.

Aos 57 minutos, chegou o terceiro golo do Liverpool, mas Martin Atkinson reviu a jogada e notou que Thiago Alcântara fez contacto com a bola na jogada que deu origem ao golo do Salah.

Mas o golo acabaria por chegar, aos 65 minutos, com Mané a rematar com o pé esquerdo e a fazer o três a um para os reds.

O resto da jogada veria o Liverpool ter uma maior dominância, e o resultado final acabaria mesmo por ver o reds regressar às vitórias, ao passo que o Tottenham de José Mourinho perde três preciosos pontos.