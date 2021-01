António Costa agradece à Madeira "gesto muito significativo do espírito de unidade"

O primeiro-ministro, António Costa, telefonou ao presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, para agradecer o acolhimento de três doentes internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) da região de Lisboa.

"Telefonei ao presidente do Governo Regional da Madeira agradecendo o apoio do Serviço Regional de Saúde da Madeira para o acolhimento de doentes do continente em unidades de cuidados intensivos", escreveu António Costa, no Twitter.

"É um gesto muito significativo do espírito de unidade e solidariedade nacional com que temos de enfrentar esta pandemia", acrescentou.

Esta sexta-feira à tarde vão ser transferidos três doentes internados em UCI (dois do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e outro do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental) para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.