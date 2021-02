Variante inglesa do SARS-CoV-2 sofreu nova mutação

"É um desenvolvimento preocupante. No entanto, não é totalmente inesperado", dizem os especialistas.

A variante inglesa mais contagiosa do novo coronavírus parece estar a sofrer um nova mutação, algo que os especialistas consideram "preocupante".

Segundo a BBC, a mutação E484K – já detetada nas variantes sul-africana e brasileira do SARS-CoV-2 e que pode ajudar o vírus a propagar-se mais facilmente –, foi observada em 11 de 214.159 amostras testadas.

Apesar de todos os vírus sofrerem mutações para se adaptarem e continuarem infecciosos e de a percentagem de casos da variante inglesa com a mutação E484K ser bastante baixa, os especialistas admitem que esta mudança é "preocupante".

"É um desenvolvimento preocupante. No entanto, não é totalmente inesperado", disse à BBC, Julian Tang, virologista da Universidade de Leicester.

Quanto à eficácia da vacina perante a nova mutação, os especialistas consideram que esta pode diminuir, mas as utilizadas atualmente ainda são eficazes.

A variante britânica, conhecida como variante de Kent por ter sido detetada pela primeira vez no condado de Kent, no sudeste de Inglaterra, é considerada 50 a 70% mais contagiosa do que o SARS-CoV-2 original, e já foi detetada em mais de 60 países. Já a variante sul-africana, também muito mais contagiosa, foi detetada em 23 países e territórios.