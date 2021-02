Internacional

3 de fevereiro 2021

Suíça rejeita vacina AstraZeneca e pede novos estudos

A Swissmedic diz que precisa de “uma avaliação conclusiva” da farmacêutica AstraZeneca, entre as quais, “apresentar dados de eficácia adicionais do ensaio de Fase 3 em curso na América do Norte e do Sul” com 3 mil participantes.