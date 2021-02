A Pátria está doente» – dizia Carmona em 1925. E estava, de facto. Estava de tal modo doente que uma revolta no ano seguinte instauraria uma ditadura que iria durar uns longos 48 anos.

Hoje, a pátria está de novo doente.

A abstenção de 55% nas presidenciais, os 12% de votos num candidato que se diz contra o sistema, significam alguma coisa.

Não adianta gritar «Vem aí o fascismo», nem insultar André Ventura, pois isso não mudará coisa nenhuma.

O regime não tem de olhar para os outros: tem de olhar para si próprio, tem de ver-se ao espelho e procurar descortinar o que não está bem.

Para lá do problema ‘de fundo’ da educação, que vem de há muito tempo, esta ‘doença da pátria’ tem vários sintomas visíveis à vista desarmada, de que destaco cinco – que os partidos do sistema, por falta de coragem, não abordam e que concorrem para a insatisfação dos portugueses.

1. A diabolização do ‘orgulho nacional’

Até há não muitos anos, o ‘orgulho nacional’ era um sentimento que não se discutia. E estava longe de ser um exclusivo ‘da direita’. Por ele, os republicanos cobriram de luto a estátua de Camões, insultaram a Inglaterra, avançaram para a guerra.

E hoje esse orgulho continua a existir, embora as pessoas tenham vergonha de o assumir.

Mas basta ir a um jogo da Seleção Nacional de futebol e ver como o público aplaude os ‘nossos’ jogadores. E por que são saudados com tanto entusiasmo os golos de Ronaldo ou os êxitos de Mourinho no estrangeiro? Porque são portugueses. Apenas por isso. Não há mais nenhuma razão.

Ora, a extrema-esquerda tem procurado envergonhar os portugueses, dizendo-lhes que o orgulho nacional, o nacionalismo, é um sentimento maligno, próximo do fascismo – e os portugueses retraem-se. Encolhem-se. Do mesmo modo, apresenta-lhes o passado do país como uma sucessão de pilhagens e violências exercidas sobre povos indefesos, praticadas por bandidos e traficantes de escravos.

Por isso, a extrema-esquerda boicotou a existência de um Museu dos Descobrimentos, propondo em seu lugar um Museu da Escravatura.

Ora, algum povo gosta de ter vergonha do seu passado? E de ver enxovalhados os seus antepassados?

2. O ‘regresso’ do racismo

A extrema-esquerda insiste constantemente na ideia de que os portugueses são racistas e deviam fazer mea culpa. Ou seja: andámos a explorar os negros em África e agora maltratamo-los aqui, em Portugal. Mais uma vez, é o nosso orgulho que sai amachucado.

Mas será verdade?

