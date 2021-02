Centenas de mortos e desaparecidos após queda de glaciar nos Himalaias

A queda de parte de um glaciar nos Himalaias derrubou este domingo uma barragem hidroelétrica em Joshimath, no estado indiano de Uttarakhand, tendo provocado fortes inundações. Segundo as autoridades locais, há centenas de mortos e desaparecidos.

O número exato de mortes ainda não confirmado, mas Om Prakash, secretário-chefe de Uttarakhand, estima que o número possa chegar aos 150.

À agência Reuters, uma testemunha relatou que uma "parede" de terra, rochas e águas emergiu numa avalanche no rio Dhauli Ganga. "Veio muito rapido, não havia tempo de alertar ninguém", afirmou.

Segundo o chefe da polícia local, Ashok Kumar, trabalham naquela barragem mais de 50 pessoas. "Uma avalanche veio e destruiu completamente o projeto de energia de Rishiganga, quase todos os trabalhadores estão desaparecidos".

O Governo indiano mobilizou a Força Aérea e as autoridades responsáveis pela resposta a desastres para ajudarem nas buscas. O ministro de Uttarakhand, Trivendra Singh Rawat, afirmou que o caudal do rio já foi regularizado e foram abertas barreiras de outras barragens para que a enchente de água possa passar.

