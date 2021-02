Jorge Jesus regressa ao banco das 'águias'

É oficial: Jorge Jesus vai regressar ao banco do Benfica, e as 'águias' vão poder contar com o técnico já na segunda-feira, na partida frente ao Famalicão.

Em comunicado, o SL Benfica referiu que o treinador "realizou ao longo do dia vários exames no Hospital da Luz que comprovaram uma melhoria substancial do seu quadro clínico face à infeção respiratória por SARS-CoV-2, contraída no final do mês de janeiro", e que iria já orientar a equipa na segunda-feira.

Jorge Jesus esteve ausente nos últimos três jogos, frente ao Belenenses SAD, Sporting e V. Guimarães, tendo ocupado o cargo o adjunto João de Deus.