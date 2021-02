Corpo de homem de 50 anos encontrado no antigo campo de tiro de Monsanto

A Polícia de Segurança Pública (PSP) encontrou o corpo de um homem de 50 anos, esta segunda-feira, no antigo campo de tiro do Parque Florestal de Monsanto, em Lisboa, numa zona em obras.

Segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), citada pela agência Lusa, o corpo foi descoberto por um trabalhador da empreitada, às 08h07, na estrada do Barcal. A PSP chegou dez minutos depois do alerta ao local.

"Segundo informações, foi uma tentativa de assalto, só que o indivíduo acabou por cair de uma altura entre cinco e seis metros, daí ter falecido", disse a mesma fonte.

Porém, a PSP ainda não tem informações oficiais sobre o estado do corpo.

A Polícia Judiciária já está a investigar o caso.