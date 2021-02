GNR acaba com festa ilegal com dezenas de pessoas em vivenda em Sesimbra

O Comando Territorial de Setúbal, através do Posto Territorial de Sesimbra, na madrugada desta terça-feira, procedeu ao encerramento uma festa ilegal que ocorria numa vivenda com aproximadamente 30 pessoas - entre os 17 e os 45 anos -, na localidade de Fetais, no concelho de Sesimbra.

Deste modo, "na sequência de uma denúncia de que estaria a decorrer uma festa numa propriedade alugada, os militares da Guarda deslocaram-se ao local, tendo verificado que, para além de se tratar de um evento não autorizado, os participantes não faziam o uso da máscara, nem garantiam o distanciamento social", pode ler-se no comunicado emitido pela força de segurança.

É de mencionar que os participantes foram encaminhados para os seus respetivos domicílios e, face ao incumprimento ao dever geral de recolhimento domiciliário e à inobservância das regras de realização de eventos, foram elaborados os respetivos autos de contraordenação.

Recorde-se que se encontra em vigor o dever geral de recolhimento domiciliário, exceto para um conjunto de deslocações autorizadas, como a aquisição de bens e serviços essenciais ou o desempenho de atividades profissionais quando não haja lugar a teletrabalho.