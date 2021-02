Frederico Varandas suspenso por 45 dias

Frederico Varandas foi suspenso durante 45 dias, para além de ter sido castigado com uma multa no valor de 7650 euros, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Em causa estiveram as declarações do presidente ‘leonino’ no final da partida do Sporting frente ao FC Porto, na terceira jornada da Primeira Liga, a 17 de outubro.

A partida acabaria empatada, e Varandas teceu fortes críticas à arbitragem de Luís Godinho.