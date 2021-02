Fundadora do grupo "Médicos Pela Verdade" suspensa durante seis meses

A Ordem dos Médicos suspendeu Maria Margarida de Oliveira, a médica que fundou o grupo "Médicos Pela Verdade", durante um período de seis meses – a segunda pena mais grave, antes da expulsão. Segundo a TVI 24, a Ordem decidiu suspender a médica "devido ao que considera ser divulgação de informação errada", que pode colocar em causa a saúde pública.

Nas redes sociais, os membros do grupo contestavam a utilização de máscara e mostravam-se contra o confinamento e outras medidas impostas para travar a propagação da pandemia de covid-19, numa página que contava com milhares de seguidores.

A Ordem dos Médicos recebeu centenas de queixas contra o grupo e instaurou vários processos.

No domingo passado, o grupo decidiu suspender a sua atividade nas redes sociais e encerrou o seu website. "Todos, mesmo aqueles que não o querem ou não o sabem ser. Porque a liberdade é como o ar, respira-se; porque o pensamento é livre e porque o verbo é a mais poderosa das armas e o verdadeiro portador da luz, continuaremos do vosso lado doutra forma com outra tática mas sempre com a determinação e coerência que nos caracterizam", afirmou em comunicado.