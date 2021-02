Homem multado por comer em WC de uma padaria

Homem terá de pagar uma multa de 200 euros. O proprietário foi também foi autuado, com dois mil euros, por inobservância das regras de funcionamento de estabelecimentos de restauração e similares, bem como das regras de fornecimento e venda de bebidas alcoólicas.

Um homem foi multado após ter sido apanhado pela Polícia de Segurança Pública (PSP) a comer nas instalações sanitárias de uma padaria. O caso aconteceu em Espinho, no distrito de Aveiro, e além do indivíduo em questão, foi também autuado o proprietário do estabelecimento.

Em comunicado, a PSP explica que o cliente foi intercetado quando se encontrava no interior das instalações de um estabelecimento de restauração e bebidas a consumir bens alimentares e bebidas alcoólicas. “Desta forma, foi levantado o respetivo auto de contraordenação por inobservância ao dever geral de recolhimento”, tendo-lhe sido aplicada uma multa de 200 euros.

O proprietário foi também foi autuado, com dois mil euros, por inobservância das regras de funcionamento de estabelecimentos de restauração e similares, bem como das regras de fornecimento e venda de bebidas alcoólicas.