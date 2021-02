Empate no Dragão. FC Porto tentou, mas VAR impediu volta no marcador

Momentos antes do apito inicial do jogo entre FC Porto e Boavista para a 19ª jornada da I Liga, o estádio do Dragão mudou as habituais imagens de publicidade nos ecrãs para protestar a sua indignação sobre as últimas arbitragens com a palavra Basta!

O dérbi no Dragão terminou com um empate por duas bolas. Logo aos 8’, Porozo marcou de cabeça o primeiro golo do Boavista. E no último minuto da primeira parte, Elis aproveitou-se da arrancada de Ricardo Mangas para matar a sede do gole que veio a ameaçar várias vezes ao longo dos primeiros 45’.

Aos 54’, Taremi reduziu a vantagem dos axadrezados na partida. FC Porto chegou ao empate aos 81’ quando Sérgio Oliveira concretizou o penalti. Cinco minutos depois, o médio viu a possibilidade de empatar o marcador com outro penalti, mas atirou a bola para o poste.

A estreia de Francisco Conceição, filho do treinador dos dragões, fez a diferença aos 89’ quando assistiu, agilmente, para Evanilson e rematou para a baliza. Quando os azuis e brancos pensavam que já respiravam de alivio, o árbitro Manuel Mota e o VAR anularam o golo que daria a vitória ao FC Porto contra o Boavista.

Assim, o FC Porto passa a somar 41 pontos na tabela classificativa e pode ficar a dez pontos de distância do líder Sporting, caso os leões vençam na receção ao Paços de Ferreira. Já o Boavista tem 15 pontos somados e partilha o último lugar com outro clube do norte, o Famalicão.