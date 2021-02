Sondagem: Chega ultrapassa Bloco e sobe a terceiro partido

No primeiro barómetro da Eurosondagem para a o Nascer do SOL após as eleições presidenciais de 24 de janeiro o partido de André Ventura tem 7,3% na intenção de voto dos portugueses, só atrás do PS e do PSD.

Ainda no rescaldo das eleições presidenciais que ditaram a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa e deram a André Ventura quase meio milhão de votos, colocando-o num terceiro lugar muito perto da socialista Ana Gomes (segunda), o Chega sobe para 7,3% nas intenções de voto dos portugueses, no Barómetro da Eurosondagem para o Nascer do SOL.

Com este resultado, o partido de André Ventura, que é o único a registar uma constante subida desde as legislativas de 2019, chega a terceiro partido mais votado, só atrás do PS de António Costa e do PSD de Rui Rio, e relegando para o Bloco de Esquerda de Catarina Martins para o quarto lugar.

Além da subida exponencial do Chega, a outra nota mais digna de registo neste Barómetro é o reforço do PS e a nova queda do PSD de Rui Rio – estando agora os dois maiores partidos nacionais separados por mais de 12 pontos percentuais na projeção da Eurosondagem: 39,3% para os socialistas contra 27,2% dos sociais-democratas.

O resultado de Tiago Mayan Gonçalves nas eleições de 24 de janeiro também teve reflexo na subida do Iniciativa Liberal, que sobe para 3% na intenção de voto, o que faz com que o partido liderado por Cotrim Figueiredo também ultrapasse o CDS de Francisco Rodrigues dos Santos (2,5%) e o PAN de André Silva (2,0%).

Neste Barómetro merece ainda destaque o ceticismo dos portugueses relativamente à evolução da pandemia da covid-19: a maioria dos inquiridos teme que a situação continue a agravar-se e só um em cada quatro acredita que a situação vai melhorar.

Acha que Portugal com a a eleição de Marcelo?

Ficou a ganhar: 73%

Ficou a perder: 10%

Não Sabe/Não Responde: 17%

Acha que a Pandemia?

Vai aumentar: 56%

Vai diminuir: 25%

Não Sabe/Não Responde: 19%

A Presidência Portuguesa da U.E. vai ser?

Boa e positiva: 48%

Má e negativa: 21%

Não Sabe/Não Responde: 31

Como vê a atuação do Presidente da República?

Marcelo Rebelo de Sousa: +67,5%

Como votaria se as eleições legislativas fossem hoje?

PS: 39,3% (+0,3%)

PSD: 27,2% (-0,8%)

Chega: 7,3% (+1,8%)

BE: 6,9% (+0,4%)

CDU: 4,8% (-o,5%)

IL: 3,0% (+1,7%)

CDS: 2,5% (+0,4%)

PAN: 2,2% (-0,2%)

Outros partidos/brancos e nulos: 7,0% (-0,2%)

Como vê a atuação dos líderes politicos?

António Costa: +44,5%

Rui Rio: +21%

Jerónimo de Sousa: +4,2%

Francisco Rodrigues dos Santos: +1,5%

Catarina Martins: -3,0%

André Ventura - -4,0%

FICHA TÉCNICA: Estudo de Opinião efetuado pela Eurosondagem para o jornal O SOL, Porto Canal, Açoreano Oriental, Diário de Aveiro, Diário Insular dos Açores, Diário de Coimbra, Diário de Leiria, D.N. Madeira, Diário de Viseu e Oeiras Actual (C.M.Oeiras) de 7 a 11 de Fevereiro de 2021. Entrevistas telefónicas, realizadas por entrevistadores selecionados e supervisionados, para telemóveis e telefones da rede fixa. O Universo é a população com 18 anos ou mais, residente em Portugal Continental e Regiões Autónomas. Amostra estratificada por Região, e aleatória no que concerne ao Sexo e Faixa Etária. Foram efetuadas 1195 tentativas de entrevistas e, destas, 173 (14,8%) não aceitaram colaborar no Estudo de Opinião. Foram validadas 1022 entrevistas. O erro máximo da Amostra é de 3,07%, para um grau de probabilidade de 95,0%. Um exemplar deste Estudo de Opinião está depositado na Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Lisboa, 12 de Fevereiro de 2021 O Responsável Técnico da Eurosondagem Rui Oliveira Costa