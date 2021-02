Robô Perseverance venceu os "sete minutos de terror" e aterrou em Marte

Missão bem sucedida. O robô Perseverance da NASA superou sem problemas os considerados "sete minutos de terror" da aterragem e está agora plantada na superfície do planeta Marte. Perserverance é o maior, mais pesado e de alta tecnologia veículo robotizado de seis rodas de sempre enviado para o espaço.

A entrada na atmosfera de Marte do robô estava prevista para as 19h15, hora portuguesa, mas atrasou-se duas horas.

É de mencionar que as informações colhidas pelo robô Perseverance só vão chegar ao planeta Terra em 2031.

Os Estados Unidos é o terceiro país a marcar presença no planeta vermelho, depois das sondas dos Emirados Árabes Unidos e da China chegarem à orbita de Marte.

Veja aqui as primeiras fotografias tiradas pelo robô:

And another look behind me. Welcome to Jezero Crater. #CountdownToMars pic.twitter.com/dbU3dhm6VZ

Reveja aqui a aterragem em Marte:

The parachute has been deployed! @NASAPersevere is on her way to complete her #CountdownToMars: pic.twitter.com/i29Wb4rYlo